Sufoco: Vasco e Dinizismo sofrem, mas avançam na Copa do Brasil

A posse de bola do Vasco de Fernando Diniz nem foi tão alta, 53%, com 469 passes contra 420 do Operário, campeão paranaense. Visitante que empatou nos acréscimos, em São Januário.

Mata-mata pela Copa do Brasil, repetição do placar (1 a 1) da partida de ida com dramática vitória vascaína por 7 a 6 nos pênaltis.

O goleiro Leo Jardim foi o herói da noite, defendendo a cobrança que eliminaria o time carioca.