Sugestões para uso do VAR atingem árbitros de vídeo que buscam protagonismo

Os árbitros de futebol são coadjuvantes tratados como estrelas pelas transmissões de jogos. O espaço exagerado dado aos comentaristas de arbitragem leva aos apitadores holofotes desproporcionais em relação à real relevância desses personagens.

Com a criação do árbitro de vídeo, mais um elemento passou a brigar por esse destaque, mesmo que seja ainda mais coadjuvante do que o de campo. Assim, interferem além da conta, sugerem, induzem, tentam convencer quem tem o apito nas mãos a fazer aquilo que consideram certo. Muitas vezes levando ao erro.

As sugestões dos clubes para melhor utilização do recurso de vídeo na arbitragem são interessantes. E ferem diretamente a vocação intervencionista do VAR brasileiro, o distancia desse destaque obtido muitas vezes na marra. Seria um enorme progresso.