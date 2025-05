Jogos contra Inter e Vasco explicam a diferença entre Palmeiras e Flamengo

Se tivesse chegado à quinta rodada do certame internacional já classificado, como fez o Palmeiras, por exemplo, teria pela frente o adversário equatoriano em condições mais confortáveis. Não estaria tão pressionado e a enorme mobilização não seria necessária.

Como precisou fazer enorme esforço quinta-feira, isso naturalmente impactou no desempenho domingo. E na escalação, com Arrascaeta engrossando a lista de desfalques. O Botafogo vivia a mesma situação, pois também chegou às últimas rodadas precisando de vitórias.

Ambos desfalcados em jogo de 0 a 0 com a melhor chance sendo do time alvinegro, com grande defesa de Rossi, o goleiro que boa parte da torcida do Flamengo na internet dizia não servir e vive salvando. Mas na realidade nenhum dos dois fez por merecer os três pontos.

O Palmeiras, assim, abriu quatro de vantagem sobre o Flamengo ao virar para cima do Red Bull Bragantino. A diferença está nos duelos com Vasco e Internacional, que os rubro-negros, em casa, tiveram tudo para derrotar, e não conseguiram, com os velhos erros nos arremates.

Já os palmeirenses venceram esses dois oponentes, ambos fora de casa, contra os vascaínos no campo neutro de Brasília e com Vegetti e Coutinho poupados. Não importa. Essas partidas fazem a diferença na tabela. Mas é cedo para previsões, são nove rodadas em 38!

