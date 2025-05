Mundial: Flamengo poderá enfrentar ex-São Paulo ou francês campeão do mundo

A final da Liga dos Campeões, entre Inter de Milão e PSG, não será atração isolada no futebol internacional fechando o mês. No último dia de maio, sábado, 31, Los Angeles Football Club, dos Estados Unidos, e Club América, do México, irão se enfrentar no Estádio BMO, em Los Angeles, Califórnia. Em jogo, uma vaga no grupo de Flamengo, Chelsea e Espérance no Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho

Depois que o Tribunal Arbitral do Esporte confirmou a exclusão do León, time mexicano que pertence aos mesmos donos do Pachuca, a Fifa definiu o duelo pela vaga. O Los Angeles foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2023, atrás do time retirado do Mundial, enquanto o América detém a melhor classificação no ranking das confederações. Haverá prorrogação e pênaltis, se necessário.

Treinado pelo brasileiro André Jardine, o América foi segundo colocado na fase de classificação do campeonato mexicano, Clausura. Depois eliminou o Pachuca, mas perdeu na quinta-feira (1 a 0) para o Cruz Azul, que em abril o eliminou, nas quartas de final, da Copa dos Campeões da Concacaf. Domingo fará, em casa, a partida de volta. Tigres e Toluca disputam a outra semifinal. O América venceu apenas três de seus dez últimos jogos, perdeu quatro e empatou outros três.