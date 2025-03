Os perigos do modelo de SAF que o Fluminense ameaça abraçar

Outro fator que dificulta a atração de investidores para o futebol brasileiro é a crescente pressão regulatória sobre o modelo de Multi Club Ownership (MCO), no qual um mesmo grupo empresarial controla diversos clubes ao redor do mundo. As principais ligas europeias, especialmente a UEFA, vêm impondo restrições sobre esse modelo, principalmente por meio das regras de Fair Play Financeiro.

Um exemplo recente é o caso do Lyon, clube francês adquirido pelo empresário John Textor, que enfrenta dificuldades para realizar investimentos significativos devido às exigências impostas pela liga. A disputa entre o americano e a Liga Francesa de Futebol ainda está longe do fim, mas promete embates que deixarãoprecedentes para o futebol europeu como um todo.

Cientes de que essa é uma provável batalha perdida, alguns investidores do futebol já apostam em um novo modelo de negócios, que vem sendo chamado de Multi Clubs Partnership (MCP), ou seja, uma parceria mais estrita entre agremiações.

Esse tipo de modelo deixaria de impor aos investidores um necessário investimento direto no controle de clubes brasileiros, por exemplo. Ou seja, quem está esperando cheques gringos milionários pode acabar se decepcionando.

Voltando para o caso do Fluminense, é fato que asituação requer muita cautela, um debate profundo dentro do clube social e um processo de transparência, tendo como parte essencial a própria torcida popular do clube.

Independentemente do que aconteça com o tricolor carioca, é evidente a euforia inicial com a transformação dos clubes brasileiros em SAF vem dando lugar a um verdadeiro choque de realidade. A solução sempre será a busca pela profissionalização da gestão, qualificação administrativa e um compromisso sólido com o pagamento das despesas correntes e das dívidas do passado, independente se o clube é uma SAF ou associação.