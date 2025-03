Vexame do Brasil era mais do que esperado, só Dorival não sabia

Foram vários debates na internet, na TV, no rádio, matérias, análises… Estava na cara que não daria certo. Dorival Júnior escalou a seleção brasileira com dois homens no meio-campo e um quarteto ofensivo. Uma loucura.

Diante de um adversário entrosado, forte, e com o meio-campo repleto do jogadores entrosados e técnicos. Pra completar, uma defesa formada por atletas que mal se conhecem, completamente remendada. O que era aquilo?

Um arremedo de time colocado em campo pelo técnico da CBF. Um massacre mais do que o esperado na cancha. O massacre que se concretizou e poderia ter sido pior, não fosse a tolice de Romero, que presenteou o Brasil com gol.