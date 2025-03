Flamengo avança e está à frente do Arsenal na tentativa de ter Jorginho

Mas a possibilidade de ele prospectar uma volta ao futebol italiano diminuiu muito. Jorginho tem boa relação a como diretor da Juventus, Cristiano Giuntoli. Os dois trabalharam juntos no Napoli. Eram grandes os rumores na mídia da Itália quanto à possibilidade de Roberto Mancini substituir Thiago Mota. Mas neste domingo o time de Turim anunciou o croata Igor Tudor como novo treinador.

O meia é próximo de Mancini, que até o perguntou a ele sobre o Rio de Janeiro quando o Botafogo tentou contrata-lo. Antes, houve interesse do futebol saudita em Jorginho. Então técnico da seleção do país árabe, o italiano conversou com o atleta sobre a vida na Arábia Saudita. São amigos.

Como Mancini, campeão europeu com a seleção italiana ao lado de Jorginho, não foi para a Juventus, minguou a possibilidade de o empresário tentar levar o meia para a maior campeã da Itália. Mais um ponto positivo para o Flamengo, naturalmente.

Quando João Santos fala sobre o futebol árabe, trata-se de uma possibilidade no Neon, líder da segunda divisão saudita. O time é de uma região que deve receber muitos investimentos, pois há planos de fazer do local uma espécie de Dubai da Arábia Saudita. Mas o limite de estrangeiros no campeonato do país do Oriente Médio deve dificultar um eventual negócio.

O Flamengo ainda não formalizou uma proposta oficial ao agente do atleta. Os números oferecidos são os que o representante do jogador recebeu por um intermediário. Apesar do avanço, mesmo se fechar a contratação o clube carioca terá um problema pela frente para contar com Jorginho no Mundial de Clubes.

Motivo: ele tem cifras significativas a receber, premiações de fidelidade, por concluir o contrato; pela classificação do time para a próxima Liga dos campeões e pela boa colocação na Premier League. Contudo, para isso terá de cumprir o contrato até o fim, ele termina em 30 de junho e o certame nos Estados Unidos começa 16 dias antes.