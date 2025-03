Argentina é a armadilha na qual a seleção de Dorival Júnior não poderá cair

A Argentina venceu o Uruguai. Não tinha Lionel Messi, nem Lautaro Martínez, lesionados. Rodrigo de Paul foi retirado do jogo pelo técnico Lionel Scaloni para que, pendurado, não levasse um cartão amarelo e desfalcasse o time contra o Brasil, em Buenos Aires.

E os campeões do mundo derrotaram a equipe de Marcelo Bielsa com autoridade, especialmente pelo segundo tempo. Controle do jogo, troca de passes envolvente e chegada forte na área adversária foram marcantes nesse triunfo em Montevidéu.

Observando a seleção argentina em campo, nota-se que há conjunto, jogo coletivo, entrosamento. Obviamente isso reflete um trabalho de muito mais tempo na comparação com o time cebeefiano, mas é a realidade que será levada a campo na terça-feira.