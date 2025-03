Tanto pediram para Vinicius Júnior decidir. Decidiu

Os brasileiros mal aproveitaram gol rápido, de Raphinha. Ele bateu pênalti sofrido por Vini aos 6 minutos.

A saída de bola do time de Dorival Júnior é um problema. A partir de uma bola perdida por Joeliton, Luis Diaz empatou.

A essa altura Gerson já havia saído, lesionado. Situação que se repete, desfalca clubes e irrita torcedores.

Que ficam ainda mais aborrecidos quando veem a seleção brasileira atual em campo. Está longe de ser um time de verdade.

Não faltam bons jogadores, mas inexiste um conjunto. Dorival segue em tentativa e erro. E acerta menos.

Mas Vinicius acertou, contando com a sorte, pois a bola desviou no caminho até as redes. Gol de quem sofreu o penal do 1 a 0.