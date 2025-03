Flamengo, time de Vini Jr., se omite em nota de repúdio contra racismo

Sendo assim o Flamengo deve ser subserviente à entidade? Sendo assim o Flamengo nem precisaria enviar representantes a eventos como o sorteio dos grupos da Libertadores? Afinal, era um ato tipicamente institucional.

Será que o Flamengo acha mais importante não entrar em conflito com a Conmebol do que erguer, incondicionalmente, a bandeira contra o racismo? Por que não utilizar sua força popular no veemente repúdio a algo tão abjeto? Ainda mais no atual contexto.

A nota da direção do clube frisa que "No Flamengo, o combate ao racismo vai muito além do discurso". Que bom, mas no que as demais medidas, como a inclusão de uma cláusula antirracismo no estatuto, impede ou torna inadequado assinar o repúdio com os demais integrantes da Libra? Seria mera política?

O que estarão pensando todos os apaixonados pelo Clube de Regatas do Flamengo diante de tal posicionamento? Especialmente aqueles que já sofreram ou até hoje sofrem com o racismo? O que estará pensando Vinicius Júnior ao tomar conhecimento da postura da diretoria rubro-negra?