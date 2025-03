A sorte sorri para Dorival Júnior, mas a seleção brasileira corresponderá?

No duelo da próxima terça-feira, dia 25, os campeões mundiais não terão Messi e Lautaro Martínez, lesionados. Assim, é praticamente certa a presença de Julian Álvarez no ataque, possivelmente com a companhia de Nico Gonzalez.

O técnico Lionel Scaloni tem opções interessantes, como Almada e Correa, mas baixas como as de Messi e Lautaro são muito pesadas. Ainda mais nessa sequência, jogando contra Uruguai, sexta, fora; e recebendo a seleção brasileira na sequência.

Nos cinco últimos compromissos pelas eliminatórias, os campeões do mundo perderam duas, venceram outro par de pelejas e empataram uma vez. Já a Colômbia perdeu três e venceu dois de seus cinco cotejos mais recentes. O time vem de duas derrotas seguidas.