Corinthians amplia a lista de fracassos do Palmeiras no Allianz Parque

Mas em pontos corridos o Palmeiras também fracassou. Foi em 2024, quando recebeu o Botafogo podendo jogar pelo empate e perdeu. Aquele resultado praticamente decidiu o campeonato brasileiro.

Detalhe: o time carioca, que já havia desclassificado o tricampeão paulista, em sua casa, na Libertadores. E viajaria na manhã seguinte para a Argentina, onde decidiria a competição três dias depois.

Caso o Corinthians pelo menos empate na partida de volta que decidirá o campeonato paulista, o tetracampeonato estadual alviverde terá começado a ser perdido no Allianz. A ver.

Fracassos no Allianz Parque:

CRB - Copa do Brasil 2021

São Paulo - Copa do Brasil 2022

Athletico - Libertadores 2022

São Paulo - Copa do Brasil 2023

Boca Juniors - Libertadores 2023

Flamengo - Copa do Brasil 2024

Botafogo - Libertadores 2024

Botafogo - Brasileiro 2024

Corinthians - Paulista 2025???

