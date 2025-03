Flamengo conquista o seu 39° título carioca em 0 a 0 no qual merecia vencer

A conquista do 39° titulo de campeão carioca pelo Flamengo no empate sem gols diante do Fluminense confirmou a melhor campanha e a superioridade sobre o rival no cômputo dos dois jogos. Fosse mais competente nas finalizações, teria liquidado a disputa antes do intervalo.

Pois o Flamengo foi amplamente superior no primeiro tempo, quando teve três oportunidades com Plata e uma, a melhor de todas, perdida por Luiz Araújo. O time foi o já conhecido pela torcida "arame liso".

O Fluminense tinha muitas dificuldades para marcar o Flamengo, que pressionou no campo de ataque e criou muito desconforto para seu adversário. A saída de bola tricolor foi caótica, em função disso, várias vezes na etapa inicial.