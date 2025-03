O peso de cada voto na eleição do presidente da CBF

Assim sendo, a Federação do Piauí, por exemplo, partilha seu poder com 12 times profissionais em atividade. Enquanto dois times do Rio somados tem mais poder que um estado inteiro e seus 12 clubes. Percebo que o cálculo mais coerente é assim: Federação do Piauí tem peso três, enquanto Federação Carioca tem peso 12 (somas do peso dos times da série A, B e Federação).

Esse é meu raciocínio. Isso já é distorção suficiente a meu ver. Se aumentar ainda mais o pesos dos times da série A, a distância entre estados dispara!

Hoje o futebol profissional do meu estado funciona porque a Federação consegue ajudar na manutenção de estádios, as vezes ajudando a sustentar folhas modestas de times pequenos que revelam jogadores menos favorecidos e sustentam famílias que tem na renda do futebol sua única e pouca fonte. A maior parte dos times do futebol do Brasil é composto por times como os daqui.

Existem 783 clubes profissionais no Brasil. Destes uma parcela pequena, 124 times, está em uma das quatro séries A, B, C ou D. Ou seja, 15,8% dos times representados pela CBF estão em algum "Campeonato Brasileiro" por menor que seja esse Brasileiro. 84,2% do futebol brasileiro trabalha com salários abaixos da série D, ou seja, algo em torno de 3 mil por atleta.

Esses são a maioria esmagadora dos brasileiros em campo. A CBF tem que olhar para essa imensa maioria de algum modo e essa distribuição de peso tal como está tenta resguardar isso.

Somente 2,5% dos jogadores de futebol do Brasil estão na série A. A meu ver, isso significa que o futebol do Brasil é muito diferente dos times da série A. 97,5% do que é o futebol Brasileiro a TV não mostra.