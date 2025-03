O Fla de Filipe Luís é mais cobrado porque propõe mais e não quer só vencer

A régua do Flamengo é mais alta, sim. E não por acaso, afinal, trata-se do mais caro elenco da América do Sul. Há qualidade técnica de sobra e potencial para ir muito longe.

Não por acaso, apesar de jovem na carreira, o promissor e já campeão Filipe Luís tem o time observado com uma lupa muito maior. Dele se espera mais, e isso é um elogio.

O treinador do Flamengo gera expectativa maior porque pode levar o time a praticar futebol ainda melhor. É o que busca. Filipe não quer só vencer quer também convencer, e tem conseguido.