VAR é tão responsável quanto o árbitro pelo erro crasso em Palmeiras x SPFC

Os dois erraram, um antes e outro depois. E se o homem do vídeo não deve se envolver num lance desses, o que justifica sua existência? Por que não estamos tratando de uma falha comum, de uma jogada interpretativa, mas de um erro bizarro. Enorme.

Como registrei no blog, logo após a peleja, no Brasil há árbitros, no campo e na cabine, que não sabem o que é uma partida de futebol. Pessoas que decoram as regras e as interpretam de maneira equivocada por desconhecimento do jogo.

Defendê-los, minimizar seus equívocos, tentar remover a responsabilidade de um deles é tão abjeto como a falha da noite de segunda-feira. Um erro gravíssimo, que maltrata o futebol.