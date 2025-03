Palmeiras, São Paulo e os árbitros que não sabem o que é um jogo de futebol

Pior, Rodrigo Guarizo do Amaral, 48, que estava no VAR, concordou! Em outubro do ano passado, ele foi um dos árbitros de vídeo afastados e colocados sob "avaliação de desempenho técnico".

Motivo: um pênalti mal marcado para o Vitória, que decretou o triunfo sobre o Fluminense. Quem era o apitador e o assinalou? Flavio Rodrigues de Souza!

No bizarro ambiente de torcida única, a Federação do Estado que assume sua incompetência amplia o enorme desequilibro esportivo. Na semifinal, o visitante não tem direito a um jogo em casa, e enfrenta o adversário com zero apoio na arquibancada.

Nesse cenário mais do que adverso, como lidar com a situação vivida pelo São Paulo? Jogo empatado, disputado e equilibrado. Até que o árbitro faz aquilo. Como? Por que? Só pode ser puro desconhecimento do que é futebol.

Desanima. Não só os são-paulinos, mas a todos que desejavam apenas apreciar um bom jogo de bola. Que absurdo!