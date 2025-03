Um bicampeão europeu ressurge e vence Guardiola, sem fazer questão da bola

E com o 1 a 0 sobre o Manchester City neste sábado, se firmou na terceira colocação, marchando firme para voltar à maior competição da Europa. A chance de Champions League é grande.

O Forest tem 39,4% de posse, e bateu o primeiro da lista, comandado por Pep Guardiola, que soma 60,9%. No cotejo deste fim de semana, a equipe do treinador português teve apenas 31%.

Foram 262 passes contra 603 dos atuais campeões da Inglaterra, pelas estatísticas do SofaScore. Mesmo com menos tempo de bola nos pés, o Nottingham chuta mais no alvo.

Foram quatro arremates certos da equipe de Nuno, contra apenas três dos comandados por Pep. Os dois times empataram em finalizações no interior da área, por exemplo, 6 a 6.

Um modelo de jogo eficaz que mostra como o futebol pode ser jogado de diferentes maneiras. E a proposta do Forest é a adequada para um elenco mais barato e ainda assim competitivo.

Siga Mauro Cezar no X