O Vasco não está morto

Flamengo x Vasco: o clássico deste sábado, às 17h45, no Maracanã será uma semifinal. Dela sairá o primeiro clube a marcar presença na decisão do Campeonato Carioca deste ano.

O Fluminense está virtualmente classificado depois de fazer 4 a 0 sobre o Volta Redonda. Mas no "clássico dos milhões", apesar do retrospecto altamente favorável aos rubro-negros, não há definição.

Sim, é verdade que há uma grande disparidade entre as duas equipes. O que se retrata nas duas vitórias vascaínas nos 31 duelos mais recentes, contra 18 do rival, com 11 empates.