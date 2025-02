Flamengo joga em Maracanã 'vazio' e perde dinheiro com ingressos mais caros

O número de pagantes caiu 45%: menos 33.141 desembolsaram para ver Flamengo x Maricá na comparação com o Flamengo x Madureira há quase um ano. Uma redução de 55%, ou seja, menos da metade compareceu à partida de sábado.

A renda líquida foi menor em 43% (R$ 248.532,82). Caiu de R$ 578.993,33 para R$ 330.460,51. Consequentemente, a quota também despencou. Dos R$ 347.396,00 arrecadados no ano passado para R$ 198.276,3. Isso significou menos R$ 149.119,69 nos cofres rubro-negros.

E o mais importante diante do argumento de BAP: com ingressos mais caros o Flamengo faturou menos. Óbvio equívoco nos valores cobrados. Todos perderam. Os que pagaram mais, os que não puderam ir ao jogo devido ao próprio bolso e o departamento financeiro.

E há ainda o prejuízo técnico. Com menos torcedores, quem manda uma partida exerce menor pressão no adversário se o clima no estádio não é tão intenso. Arquibancada fria é "desfalque", ainda mais em partidas difíceis.

Evidentemente duelos importantes contra adversários mais relevantes por certames de maior peso têm preços mais elevados. É assim em praticamente todo o mundo em qualquer modalidade esportiva.

Mas no Estadual, o reajuste adotado pela gestão BAP é, até aqui, um erro evidente. Estádio cheio deveria ser obrigação em qualquer jogo do clube de maior torcida no país. E isso também depende da diretoria.