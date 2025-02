Piso sintético: testes da Fifa não são rigorosos para segurança dos atletas

A velocidade de rotação nos testes também influencia os resultados, mas sua relação com a tração ainda não é totalmente compreendida (McGowan et al., 2023).

Esses estudos reforçam a ideia de que os padrões da Fifa não garantem excelência e segurança aos atletas, tornando ainda mais relevante considerar a opinião dos jogadores e profissionais da área médica. Trata-se do mínimo aceitável, outra razão para grandes ligas não aceitarem esse tipo de piso.

Vale lembrar que, em dezembro de 2023, o técnico do Palmeiras reclamou publicamente do piso sintético do clube, citando que o excesso de eventos no estádio impedia a manutenção adequada. Meses depois, episódios de derretimento do piso, com resquícios de material aderindo às chuteiras dos jogadores, trouxeram mais questionamentos sobre sua viabilidade.

Os amantes do futebol são contra gramados ruins—sejam eles naturais ou pisos sintéticos. A substituição de gramados inadequados não pode ser feita por uma superfície igualmente inadequada para a prática do futebol de alto nível.

Que fique claro: qualquer clube no Brasil tem condições de manter um gramado de excelência, independentemente da arquitetura do estádio ou da incidência de sol. Algumas características podem exigir mais investimentos, mas soluções existem.

A falta de sol no norte da Europa, por exemplo, é resolvida anualmente sem comprometer a qualidade dos gramados naturais. Os problemas dos gramados no Brasil não estão na arquitetura do estádio, estão em negligência, excesso de jogos ou a divisão do uso do estádio para jogos de futebol e shows.

O uso de pisos sintéticos não se justifica devido a impossibilidades climáticas, mas sim por razões econômicas, embasadas em argumentos frágeis, para permitir a coexistência de shows e futebol em um mesmo espaço. Afirmar que o nível de contusão é o mesmo e que a certificação Fifa garante a segurança de ambos os tipos de gramado tem pouco valor.