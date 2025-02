Textor banca caubói enquanto Botafogo sai até da luta pelo tri da Taça Rio

Na semana passada vazaram trechos de uma reunião de clubes do campeonato francês, feita em 2024. Nela, John Textor, dono do Lyon e do Botafogo, teve um bate-boca com Nasser al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain.

O jornal 'L'Équipe" revelou que o catari lhe disse: "Cala a boca, você é um caubói". No domingo, o time do americano recebeu justamente o PSG, líder do certame. Perdeu (2 a 3) e, em sexto, segue longe da vaga na Champions League.

Mas antes do jogo, Textor surgiu no Groupama Stadium com um chapéu de caubói, chamando a atenção. Contudo, sua aparição não resolveu nem parte dos problemas do time, com transfer ban (impedido de contratar) e ameaçado de rebaixamento.