No piso híbrido do Maracanã, a bola não tem contato com material sintético

"A costura dos fios ajudou muito, com maior resistência à carga de jogos", assegura Lucas Pedrosa, engenheiro agrônomo e diretor técnico da Greenleaf, responsável pelo gramado do Maracanã.

No ano passado foram 73 jogos no palco que recebe partidas de Flamengo, Fluminense e eventualmente Vasco. O ideal seriam 55 numa temporada de dez meses, ou seja, cinco a cada 30 dias.

A média de um estádio que tenha só um clube mandante gira em torno de de 32 pelejas por ano. A Neo Química Arena, por exemplo, teve 35 em 2024. No anterior 37. No Morumbis foram 32 e 34 respectivamente.

"O que complica o Maracanã é que no pior momento do ano, no inverno, chegam a acontecer de nove a 11 jogos por mês", destaca Pedrosa.

O responsável pelo campo frisa que com seis a oito jogos a cada 30 dias os danos já são significativos. Acima de oito, o desgaste é mais acentuado, exigindo manutenção mais intensa.

Desde que foi adotado o formato misto, como no do Corinthians, muita confusão se faz. Mas embora tenha material sintético em sua formação, o gramado do Maracanã, o piso com o qual bola e atletas têm contato é 100% natural.