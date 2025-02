São Paulo reencontrará algoz e não pode se dar ao luxo de ‘entregar’ jogo

Sim, há são-paulinos defendendo que o próprio time perca, propositalmente, para a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira (19), no Morumbis. Tudo para prejudicar o Palmeiras, que depende de tropeço da equipe de Campinas para ter chance de classificação aos mata-mata do Campeonato Paulista.

Além de absurda tal hipótese em se tratando de um time profissional, de um dos maiores clubes do Brasil, a competição não permite essa excrescência aos tricolores. É preciso pontuar para jogar em casa na próxima fase, quando reencontrará o algoz do ano passado.

Em março de 2024, portanto há menos de um ano, o Grêmio Novorizontino eliminou o São Paulo diante de 55 mil torcedores, nos pênaltis: 5 a 4 após 1 a 1 nos 90 minutos. E foi no estádio são-paulino que a equipe do interior tirou da disputa o então campeão da Copa do Brasil.