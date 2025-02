Sem um mecenas, o Vasco precisará da união dos vascaínos para se reerguer

A derrota do Vasco para o Flamengo no clássico de sábado à noite, no Maracanã, passou longe de ser mais uma decepção para o torcedor vascaíno. Foi um daqueles jogos que machucam, que incomodam, o que deixam sequelas.

Diante do seu maior rival, mais uma vez, o time foi presa fácil. O placar de 2 a 0, definido apenas nos minutos finais com o gol de Everton Cebolinha, não traduziu o que foi o cotejo em seu cômputo geral.

Quem acompanhou a partida com o mínimo de atenção percebeu a abissal distância entre os dois velhos adversários. No primeiro tempo, o Vasco praticamente não conseguiu jogar, foi um time acuado, incapaz de trocar passes e com dificuldades para chegar no campo ofensivo.