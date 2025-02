Nos últimos 20 clássicos, Vasco só venceu o Flamengo duas vezes e perdeu 16

A vitória do Flamengo sobre o Vasco por 2 a 0, na noite de sábado (15), foi a 16ª nas 20 últimas edições do "Clássicos dos Milhões". Nesse recorte mais recente da história do confronto entre os velhos rivais, apenas duas vezes o jogo terminou empatado e em outro par de ocasiões a vitória ficou com os vascaínos.

Nesse período, os rubro-negros triunfaram por 4 a 1 em dois encontros, e em outro construíram o maior placar da história do duelo: 6 a 1, no ano passado. Todos esses confrontos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro. A série começa com a última decisão entre os dois clubes, no Estadual de 2019, com duas vitórias flamenguistas por 2 a 0.

Os empates foram o famoso 4 a 4 às vésperas da final da Libertadores 2019, entre Flamengo e River Plate, disputada dez dias depois, e no ano passado, quando os rubro-negros perderam muitas chances, e Phillipe Coutinho igualou o placar em 1 a 1 nos instantes finais. Ambos os cotejos também foram pela Série A.