Calendário ajuda argentinos e complica brasileiros antes de duelo por taça

O Racing enfrenta o Argentinos Juniors, em casa, sábado, às 21h30, pela sexta rodada da Copa da Liga Argentina, da qual é o quinto colocado, com nove pontos, a dois do adversário deste fim de semana. Depois disso, só pensará nos duelos frente ao Botafogo, pela Recopa Sul-americana.

O time de Avellaneda vem de uma derrota para o Tigre, como visitante, quando atuou com reservas. Antes, derrotou o Boca Juniors, em seus domínios, por 2 a 0. Pensando nas partidas diante do alvinegro carioca, os racinguistas pediram um adiamento à liga profissional de futebol a AFA.

Assim, o jogo diante do Unión, em Santa Fé, que seria no domingo, dia 23, entre os dois compromissos frente aos botafoguenses, ficou para 20 de março, às 21 horas. As pelejas valendo a Recopa Sul-americana serão disputadas na quinta-feira, 20 de fevereiro, na Argentina, e dia 27 no Brasil.