Futebol inglês deveria corrigir a sua arquibancada antes de provocar Vini

Uma enorme bandeira foi exibida na torcida do Manchester City antes da partida contra o Real Madrid. Era uma provocação a Vinicius Júnior.

Nela, a imagem de Rodri com a Bola de Ouro, vencida pelo volante espanholno no duelo com o brasileiro. E a frase"Stop crying your heart out", algo como "Pare de chorar até cansar".

O óbvio intuito era desestabilizar o jogador do time espanhol. Não funcionou. Vinicius foi o melhor em campo com decisiva participação na virada para 3 a 2 nos instantes finais.