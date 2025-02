Empresa promete gramado do Maracanã mais macio no Flamengo x Vasco

As queixas contra o estado do gramado do Maracanã foram enfáticas após o Fla-Flu do final de semana. O zagueiro tricolor Thiago Silva saiu contundido no começo do clássico, o lateral Guga e o técnico Mano Menezes reclamaram do piso, assim como o treinador rubro-negro, Filipe Luís. Mas por que o estádio já enfrenta problemas no campo de jogo no início da temporada?

Segundo a Greenleaf, responsável pela manutenção do piso, ele é híbrido e tem os 10% sintéticos costurados ao natural a cada dois centímetros em todo campo. Esse filamento artificial fica no solo, para uma resistência maior e estabilidade, não é aparente, e todo ano são realizadas aplicações para correção de nivelamento e proteger o gramado, que deve estar melhor no Flamengo x Vasco de sábado.

"Com isso ele acaba subindo um centímetro, um centímetro e meio, o que coloca a fibra mais para baixo e fragiliza a união entre os dois tipos de grama. Por isso, uma máquina que funciona de maneira parecida com uma frisadora de asfalto, raspa o gramado. No caso foi reduzido em um centímetro para fazer com que a fibra fique novamente próxima e seja mantida a eficiência desse procedimento", explica Lucas Pedrosa

engenheiro agrônomo e diretor técnico da empresa.