Neymar desmistifica a crença de que, aqui, craque joga 'com uma perna só'

A pálida atuação de Neymar é absolutamente natural no contexto. Um jogador que nos últimos 480 dias disputou quatro partidas, três entrando no segundo tempo e esta, saindo depois da metade da etapa final. Falta ritmo, evidentemente.

Além disso, coletivamente o time do Santos vive ume estágio inicial. A reunião de um quarteto que, além do camisa 10, tem Soteldo, Tiquinho e Guilherme, deixa a equipe frágil quando perde a posse da bola. Com enormes espaços entre defesa e ataque.

Neymar não se destacou, longe disso. E essa experiência mostra o quão pueril é aquela "máxima" repetida por tantos torcedores, de que um craque internacional, aqui no Brasil., joga "fácil" com "uma perna só".

Não é verdade. Tem que contar com as duas pernas e boas condições físicas e técnica. Encontrá-las, chegar lá, é a meta óbvia de Neymar para corresponder à enorme expectativa que gera não apenas nos santistas.