Flamengo tem dívida eterna com os Garotos do Ninho, mortos há 6 anos

No clássico contra o Fluminense, o Flamengo vai homenagear os dez meninos mortos no incêndio do Centro de Treinamentos em 8 de fevereiro de 2019. O time entrará em campo com um patch na camisa. Nele a inscrição "Nossos 10!"

Para o período da manhã, um culto ecumênico acontecerá no Ninho do Urubu, evento restrito aos funcionários, diretoria e familiares que desejarem estar presentes. Obviamente nem todos se sentem em condições de voltar ao local da tragédia.

Até hoje ninguém foi responsabilizado por algo tão devastador. Que a nova gestão do clube tenha real sensibilidade e dedique mais atenção aos pais, mães, irmãos e demais parentes dos garotos que morreram em circunstâncias inaceitáveis.