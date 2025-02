Ninguém é obrigado a ser fã de Neymar

Neymar está de volta. Reestreou pelo Santos no empate de 1 a 1 com o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro. Mas se você disser que a atuação dele foi discreta, muita gente não vai gostar. São os conhecidos "Neymarzetes".

Para retornar ao clube que o revelou, Neymar rescindiu seu contrato. Ele tinha compromisso com o Al-Hilal. Mas se você disser que fracassou no futebol saudita, alguém colocará a responsabilidade em terceiros. No técnico, talvez.

Nos últimos 479 dias, Neymar participou de três pelejas. Em todas elas entrou no segundo tempo, sem brilho. Mas se você lembrar que só entrou em sete jogos no time dirigido por Jorge Jesus? Alguém minimizará, claro.