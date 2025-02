Reestreia de Neymar no Santos foi aquilo que já se sabia e poucos esperavam

Neymar reestreou com a camisa do Santos no (decepcionante para a torcida) 1 a 1 com o Botafogo de Ribeirão Preto. A Vila Belmiro cheia viu um jogador longe de sua melhor forma.

O camisa 10 atuou por toda a segunda etapa, substituindo Gabriel Bontempo. Em 45 minutos finalizou uma só vez (para fora) e teve cinco chutes bloqueados pela defesa botafoguense.

Foram 64 ações com a bola, número alto, que evidencia o time a procurá-lo, naturalmente. Fez uma falta, sofreu cinco e deu dois passes que poderiam ser decisivos.