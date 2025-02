JJ é o ponto em comum entre Gabriel e Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro

Jorge Jesus mudou a carreira de Gabriel Barbosa. O português assumiu o comando do Flamengo em meados de 2019 e transformou o atacante de passagens fracassadas em Inter de Milão e Benfica no verdadeiro Gabigol, artilheiro e campeão.

Neste ano o camisa 9 será treinado por mais um compatriota de JJ, Leonardo Jardim. Os dois mantêm boa relação de amizade e conversaram antes do acordo do Cruzeiro com homem que lançou Mbappé, nos tempos de Monaco.

O treinador de 50 anos tem a missão de transformar o elenco Celeste em time competitivo. E recuperar o melhor futebol de Gabriel. Nas conversas com Jesus, Leonardo Jardim já tomou conhecimento sobre as características do jogador.