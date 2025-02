Flamengo vê Jorginho mais próximo, mas ainda existem diferenças econômicas

O Flamengo está otimista com relação a um acordo para ter Jorginho, do Arsenal, na próxima temporada. O clube espera assinar um pré-contrato, mas ainda falta o acerto financeiro.

O empresário do jogador, João Santos, ainda não entrou na negociação. No Brasil ela vem sendo encaminhada por um intermediário, Dudu Baptista.

Este agente foi indicado pelo próprio meia para dialogar com o clube carioca, segundo José Boto, diretor de futebol rubro-negro. Já o empresário do atleta deverá se reunir com ele nos próximos dias.