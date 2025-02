Corinthians bem em campo, mas dívidas seguem como avalanche sobre o clube

Condenações que totalizam mais de 9,4 milhões de dólares. É a nova má notícia envolvendo o Corinthians, condenado pela Fifa em processos que envolvem as contratações de Rodrigo Garro e Félix Torres, em 2024.

Segundo o site GE, as ações foram movidas pelos ex-clubes do meia e do zagueiro, respectivamente Talleres, da Argentina, e Santos Laguna, do México. Na conversão, aproximadamente R$ 55 milhões na cotação do dia.

Trata-se de uma rotina no dia a dia corintiano. Cobranças de dívidas são frequentes, muitas de clubes que não receberam por jogadores contratados pelo time paulista, ou por empresários envolvidos em negociações.