Esse é o Flamengo de Filipe Luís e do ídolo real Bruno Henrique

Pressão forte no campo do adversário. Volta Redonda e Sampaio Corrêa ficaram encurralados. "Ah, mas são times mais fracos", diria o torcedor mais realista.

É, mas o Botafogo também ficou. E sofreu, novamente, com um velho algoz. Bruno Henrique marcou um par de gols na estreia com a camisa rubro-negra, em 2019, no Engenhão.

Bruno Henrique marcou, no mesmo estádio, mais dois no jogo que encerrou a série invicta caseira botafoguense em 2023. E o time alvinegro, adiante, perdeu o título aparentemente ganho para o Palmeiras.