Mais distante do que parece: empresário de Jorginho sequer falou com o Fla

Sim, o técnico Filipe Luís conversou com Jorginho. Mas evidentemente isso não basta para que o negócio seja fechado. A caminhada até um acordo depende, obviamente, do acerto na parte financeira. Além disso, seria necessária a liberação junto ao Arsenal. No entanto, na Inglaterra não é descartada a possibilidade de renovação do contrato, que termina em 30 de junho próximo.

Fato: quem realmente trabalha com Jorginho não conversou com dirigentes ou representantes do Flamengo, tampouco recebeu oferta. Consequentemente, muito menos levou alguma proposta rubro-negra para o atleta, que segue no elenco do Arsenal.

E o clube tem prioridades no mercado. Em especial para o ataque, devido às lesões de Gabriel Jesus, fora da temporada, e Saka, que não deve retornar antes de março. Um complicador: liberar Jorginho obrigaria o time de Londres a ampliar sua busca por reforços, com a necessidade de contratar um meio-campista.

