Entenda por que a Juventus liberou Danilo, que está a caminho do Flamengo

Danilo está chegando ao Flamengo. O atleta da seleção da CBF não foi relacionado nos últimos sete jogos da Juventus, que é dirigida por Thiago Mota. Ficou no banco de suplentes contra a Fiorentina na partida anterior a essa série. Antes, diante do Monza, também não foi relacionado pelo treinador ítalo-brasileiro.

Na partida anterior, contra o Cagliari, ficou no banco, e no jogo que antecedeu tal compromisso, não foi zagueiro, na verdade ele jogou pela lateral-esquerda diante do Venezia. Nos 11 últimos compromissos, titular em um, dois no banco, sem entrar e fora em oito, inclusive os últimos sete. Perdeu espaço.

Não atua desde aquele 14 de dezembro, há 44 dias, quando saiu aos 41 minutos do segundo tempo para a entrada de Manuel Locatelli no empate em 2 a 2, em Turim. Três dias antes, Danilo fez seu último jogo de 90 minutos, nos 2 a 0 sobre o Manchester City, também em casa, pela Champions League.