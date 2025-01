O estranho desejo do Flamengo de Boto: vender Lorran de qualquer jeito

Lorran é uma das maiores promessas de sua geração. O meia fez 18 anos em 4 de julho, teve alguns bons momentos em 2024, especialmente nos 2 a 0 sobre o Corinthians, quando fez um dos gols, no Maracanã.

Mas caiu de rendimento, com atuações fracas e baixa intensidade. Ficou evidente que não era uma das prioridades de Filipe Luís quando entrou mais cedo em férias, com Pablo e Carlinhos, para jogar o Estadual.

No campeonato carioca, Lorran não tem jogado bem. Mas quem joga bem no time mal treinado de Cléber dos Santos? Ele e os demais estão sendo expostos nessa equipe fragilizada por opção do atual comando do futebol.

A (desnecessária) excursão aos Estados Unidos foi herança da antiga gestão, mas a distribuição dos jogadores é de responsabilidade de José Boto, o novo diretor de futebol. E quem ficou no Brasil entrou numa roubada.

Pablo Lúcio, que fará 18 anos em 12 de abril, chamou a atenção positivamente diante do São Paulo. Estava ao lado de reservas e jovens, mas era o time profissional em ação, com gente experiente, treinador por Filipe Luís.

Já o também volante Rayan Lucas, que fez 20 anos no dia 3, se afunda com os demais no bagunçado time que disputa o carioca. É evidente que os escolhidos para a viagem à Flórida escaparam de uma tremenda furada.

Avaliar jogadores jovens pelas atuações no arremedo de time que o Flamengo tem colocado em campo no Estadual é injusto. E arriscado. Aquilo nem é o melhor da base rubro-negra, fragmentada entre Estados Unidos, Copinha e Carioca.

No meio disso tudo, Lorran, em baixa, pode ser vendido (80% dos direitos) ao CSKA Moscou, que pagando 10 milhões de euros deve levá-lo. Um risco evidente, pois trata-se de um atleta que ainda não desabrochou.

Se não conseguir, terá sido um bom negócio de Boto. Mas se daqui a algum tempo ele brilhar, irá se transformar naquela venda que gera arrependimentos e críticas da torcida. Até de quem hoje acha bom negócio.

Para um clube que não está financeiramente desesperado, vender Lorran, aos 18 anos, por essa quantia, é algo inexplicável.

