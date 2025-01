Ferguson é passado: Premier League virou máquina trituradora de técnicos

Russell Martin foi outro que conseguiu acesso na temporada passada, com o Southampton. Mas caiu em 15 de dezembro com o time enterrado na lanterna. Ivan Juric surgiu oito dias mais tarde na equipe do sul da Inglaterra para ficar no posto.

Alex Fergunson comandou o Manchester United do dia 6 de novembro de 1986 a 19 de maior de 2013. Ou seja, mais de 26 anos e meio, quase 219 meses, 1.384 semanas, 9.691 dias. Mais do que nunca, o Sir é personagem de outra Era, do passado. Sim, a Premier League se transformou em máquina trituradora de técnicos.

