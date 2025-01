Flamengo começa 2025 se arriscando com a versão de que não era profissional

Agora sim, começou a gestão de Luiz Eduardo Baptista na presidência do Flamengo. A chegada de BAP ao poder é pautada pelo discurso do profissionalismo, algo que, ainda no início, já dá sinais do quão perigoso poderá ser, caso leve a distorções.

Como a principal função à frente do departamento de futebol era ocupada por um dirigente amador, a tese de que o clube não era profissional se espalhou. Na verdade ela não se sustenta, e essa onda coloca em risco o que já funcionava.

Marcos Braz não é mais o comandante no Ninho do Urubu, que agora tem à frente José Boto, remunerado para exercer o cargo de diretor. O vice de futebol, Fábio Palmer, deverá ficar distante do dia a dia do CT, um modelo bem diferente.