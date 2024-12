Filhos de SAFs pedem fair play financeiro para o Palmeiras, ainda mais rico

A pessoa não tem mesmo vergonha de expor sua ignorância sobre o assunto que se atreve a comentar🤦‍♂️ Quer fair play finaneiro para o Palmeiras. Ora, o Palmeiras adoraria que existisse FPF no Brasil🤣 pic.twitter.com/sfsmb2LG5k -- Mauro Cezar (@maurocezar) December 24, 2024

E de torcedores assim, filhos das SAFs, surgem questionamentos com relação à agressividade do Palmeiras no mercado. Pedem fair play financeiro (FPF) para o Palmeiras, imaginando que se existisse regulamentação no Brasil não poderia fazer contratações.

É o contrário! Confundem fair play financeiro com teto de gastos, quando na verdade ele determina que você só pode investir aquilo que ganha, ou seja, não pode torrar mais do que arrecada. E como o tricampeão paulista fatura alto, poderia, sim, ir atrás de novos atletas, mesmo com FPF no futebol brasileiro, algo distante.

E com o novo patrocínio master, os palmeirenses elevarão as cifras já positivas, ficando claro o óbvio: se as empresas que vinham patrocinando o time há quase dez anos saem, não faltam candidatos a ocupar aqueles espaços. Afinal, o clube é vencedor e autossustentável. Já certas SAFs...

