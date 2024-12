Os equívocos de quem ainda tenta explicar a paixão nordestina pelo Flamengo

Araripina, cidade pernambucana no centro do Nordeste, está distante 2.189 quilômetros do Rio de Janeiro. São 32 horas de carro. A esmagadora maioria das pessoa na região nunca foi à Cidade Maravilhosa, talvez nunca tenha saído do seu Estado. Ainda assim, amam um time com o qual provavelmente jamais terão contato.

Os jovens e os analistas mais descuidados podem pensar que as transmissões televisivas em cadeia que marcaram o Brasil dos anos 1980 para cá, são os pais dessa criança ou o fermento dessa paixão. Quem vive aqui e puxa a história da comunicação, logo vê que a tese não se sustenta.

Em 1937 não existia um aparelho de TV sequer no Brasil e o rádio tinha apenas 15 anos de sua primeira transmissão. Pois nesse ano, em Teresina, capital do Piauí, criava-se o Esporte Clube Flamengo. O time foi fundado por apaixonados pelo time carioca.

Os fanáticos fundadores viram a torcida crescer pela relação com o "Flamengo do Rio". O time ainda existe e é conhecido como "O melhor Flamengo, fora o Flamengo", e tem 17 títulos estaduais.

Em 1973, dois anos antes de a Globo colocar no ar seu primeira programa em rede nacional, o Tiradentes do Piauí já parava a cidade contratando ídolos que vestiram a camisa do Flamengo do Rio.

Eram anunciados como reforços: Murilo, Tinteiro, Vicentinho e Caio Cambalhota. Ou seja, a Globo ainda se organizava como TV e o Flamengo carioca já tinha ídolos desembarcando aqui conhecidos e amados pelos flamenguistas alucinados.