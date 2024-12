BAP tomará posse no Flamengo, e expectativas sobre Boto parecem equivocadas

No noticiário vemos, obviamente, muita gente especulando nomes de jogadores que supostamente interessariam a José Boto. Mas o português sequer foi anunciado no Flamengo e sequer chegou ao Brasil.

Contudo, a grande e principal questão é: qual a sua capacidade de gestão para comandar todos os setores de um departamento como o do futebol de um grande clube?

Não basta a comentada formação como alguém especializado na observação e atuação no mercado da bola. É preciso muito mais do que isso, no dia a dia, no trato com os jogadores.