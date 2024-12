Prêmio da Fifa é o menos importante para Vinícius Júnior

Se o prêmio de melhor do mundo da revista France Football não foi para Vinícius Júnior, o da Fifa é dele. Justo, sem dúvida. Não, obviamente não era absurda a premiação de Rodri no concurso promovido pela publicação. O espanhol é ótimo jogador.

Mas em meio às batalhas traçadas pelo brasileiro, inimigos ele colecionou. E isso claramente pesou na votação. O esforço de certos setores para fazer de Vini um vilão é grande. E não há como ignorar essa batalha nesse contexto.

Vinícius Júnior é um garoto pobre do Mutuá, bairro de São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. E venceu. Na corrida da vida, homens como ele saem em enorme desvantagem. Com um obstáculo a mais pela frente: o racismo.