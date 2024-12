Com a Libertadores a perigo, Bahia descobre que não basta ser do grupo City

O Bahia estreou no campeonato brasileiro perdendo para o Internacional, em Porto Alegre: 2 a 1. Depois venceu o Fluminense pelo mesmo placar, em Salvador, empatou o clássico com o Vitória, 2 a 2 no Barradão; e derrotou o Grêmio, 1 a 0, novamente como mandante.

Em seguida foi ao Rio de Janeiro e bateu o Botafogo por 2 a 1. Nessa altura dividia a liderança com o Athletico, posição que manteve após receber, e vencer, o Red Bull Bragantino, 1 a 0. Ao empatar (1 a 1) com o Atlético, em Belo Horizonte, seguiu como ponteiro, ao lado de Flamengo e Inter.

Permaneceu por mais uma rodada, a nona, dividindo o topo com os rubro-negros, que em seguida se revezaram na primeira colocação com o time botafoguense, até que o Fortaleza virou ponteiro, na 24ª. O Bahia já trafegava há várias entre a quarta e a sexta posições.