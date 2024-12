Com um pé na Série B, Red Bull Bragantino pode virar um 'centro de compras'

O empate com o Cruzeiro manteve o Red Bull Bragantino na zona do rebaixamento. O time não vence há 12 jogos, perdeu quatro e empatou oito, fez oito pontos em 36 possíveis, aproveitamento de 22%, mas para não jogar a segunda divisão precisará vencer Athletico, no Paraná, e Criciúma, em casa, além de torcer contra Fluminense, Juventude ou o próprio rubro-negro de Curitiba.

Se for mesmo para a Série B, o time do interior paulista mantido pela multinacional austríaca terá um elenco caro para disputar um torneio onde se arrecada bem menos. E com atletas de primeira divisão que, provavelmente, não gostarão da ideia de jogar a segundona, ainda mais sabendo do interesse, que naturalmente surgirá, de clubes da chamada "elite" do futebol nacional.

Isso provavelmente fará da equipe de Bragança Paulista uma excelente opção na abertura do mercado da bola. Vários bons jogadores, que em determinado momento passaram a formar um time desorientado, perdido, incapaz de vencer, mas ainda assim bons jogadores, ávidos por oportunidades. E, para o negócio, não faria sentido manter um elenco caro como o atual na disputa da segunda divisão.