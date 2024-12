Missão do Botafogo no ano não acabou com o título da Libertadores

Jogar com um homem a menos desde os primeiros segundos de partida é um desafio monstruoso. O Botafogo superou esse obstáculo para ser campeão da Libertadores.

Jogar com um homem a mais desde os primeiros segundos de partida é uma vantagem monstruosa. O Atlético Mineiro foi incompetente a ponto de não saber utiliza-la.

Artur Jorge não mexeu no time após o cartão vermelho para Gregore, mas o reorganizou. E contou com ajuda de todos, inclusive dos homens do ataque, com muita entrega de todos.