Flamengo pensa em relacionar Gabigol para não 'premiar' atacante

Além disso, antes da punição ao camisa 99, o treinador, inclusive, estava inclinado a deixá-lo no banco por questões técnicas, e ter Bruno Henrique como referência no setor ofensivo, como aconteceu na etapa final do segundo jogo da final da Copa do Brasil, na Arena MRV.

Gabigol foi afastado pela diretoria e não foi relacionado para o jogo contra o Galo, pelo Brasileiro. Ele foi ao Maracanã e apareceu à beira do gramado.